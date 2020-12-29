"Мост глупости" поймал юбилейную 200-ю "жертву"

"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную "жертву". По подсчетам автолюбителей, она стала 200-й. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
"Газель" не прошла по высоте и частично развалилась. Перед переправой есть предупреждающий дорожный знак, "лежачий полицейский", а также табличка на самом мосту, однако сейчас она почти не читаема. ДТП под мостом происходят так часто, что у моста появились свои странички в "ВКонтакте" и в Твиттере.
В условиях сокращенного финансирования мост пока не планируют реконструировать.
Еще один "мост глупости" есть на Боровой улице.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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