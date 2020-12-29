  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Мост глупости" поймал юбилейную 200-ю "жертву"
Сегодня, 10:30
99
nadezhda_sib

"Мост глупости" поймал юбилейную 200-ю "жертву"

0 0

Судя по кадрам, водитель не пострадал.

"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную "жертву". По подсчетам автолюбителей, она стала 200-й. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

"Газель" не прошла по высоте и частично развалилась. Перед переправой есть предупреждающий дорожный знак, "лежачий полицейский", а также табличка на самом мосту, однако сейчас она почти не читаема. ДТП под мостом происходят так часто, что у моста появились свои странички в "ВКонтакте" и в Твиттере. 

В условиях сокращенного финансирования мост пока не планируют реконструировать. 

Еще один "мост глупости" есть на Боровой улице. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: газель, мост глупости, ограничения по высоте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии