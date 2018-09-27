Баннер на "Мосту глупости" на Софийской заменят на новый

Накануне переезд под переправой закрыли.

Активисты, которые ведут группу "Моста глупости" на Софийской улице в "ВКонтакте", собираются провести конкурс на баннер с новым дизайном. Старый баннер, предупреждающий об ограничении по высоте, сняли на очистку от многолетнего грязевого слоя".

На данный момент проезд к мосту закрыт. С 13 марта по 15 мая там будет идти ремонт. Из-за многочисленных аварий под мостом переправа пострадала. Не факт, что позже баннер понадобится, так как проезд могут закрыть.

Перед "Мостом глупости" также был установлен дорожный знак, предупреждающий о том, что проезд для транспортных средств выше 2,7 метров запрещен. Не всех водителей "Газелей" это останавливало.

Фото: vk.com/foolsbridge