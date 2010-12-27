​​Московские врачи разработали "персонифицированную" методику лечения инфекций с помощью вирусов

Бактерии начнут лечить вирусами, подобранными лично под пациента.

Московские врачи разработали новый метод лечения инфекционных заболеваний. На данный момент известно, что проектом занимались медики на базе ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова. Исследования прошли успешные клинические испытания. Уже сейчас метод применяется в данном учреждении, а также зарубежных центрах.

Специалисты объясняют, что для лечения заболевания пациенту вводят персонифицированное лекарство. Его изготавливают на основе подобранного соответствующего вируса. Подходящий штамм определяется путем анализа собранного образца крови пациента.

медики отметили, что медикамент распознает инфекцию и уничтожает бактерии. Лекарство может справиться с некоторыми заболеваниями, которые не поддаются антибиотикам.

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Фото: Piter.tv