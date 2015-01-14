"Мононокэ. Фильм" обзавёлся свежим трейлером и примерной датой выхода

Полнометражный проект выйдет в свет не раньше лета следующего года

Полнометражный фильм-продолжение одноимённого аниме 2007 года "Мононокэ" (Mononoke) получил в социальных сетях свежим трейлером и примерной датой выхода в свет. Авторы объяснили, что проект не стоит ждать раньше лета 2024 года. Дополнительно объявлено имя артиста, который озвучит основного протагониста сериала - Аптекаря. Роль досталась Хироси Камия (Коёми Арараги в цикле Monogatari, Леви Аккерман в "Атаке титанов"). До переноса официальной даты релиза место было закреплено за Такахиро Сакураи (Гриффит в "Берсерке", Куруруги Судзаку в Code Geass). Напомним, что сюжет "Мононокэ" рассказывает о загадочном Аптекаре, который путешествует по феодальной Японии. Персонаж занимается он не столько торговлей, сколько борьбой с мононокэ - разгневанными духами и сверхъестественными силами.

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Фото и видео: YouTube / TWIN ENGINE