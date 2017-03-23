Авторы EA Sports FC 24 рассказали о новых технологиях и движке Frostbite

Игра выйдет в свет с 29 сентября.

Компания Electronic Arts представила в социальных сетях очередной ролик про новый футбольный симулятор под названием EA Sports FC 24. На этот раз разработчики посвятили видео техническим особенностям игры в сравнении с предшественником, FIFA 23. Значительное внимание авторы уделили самим спортсменам. Известно, что достижения игроков стали более реалистичными, а модели - качественными. Особенно такие нововведения заметны в униформе. В частности, футболки способны сминаться или раскачиваться при движении.

За счет движка Frostbite создатели смогли улучшить освещение и общую контрастность картинки, что положительно сказалось на видимости футболистов на поле. Во время футбольных матчей для пользователей будет доступна функция "дополненной реальности". В ней будет демонстрироваться статистическая и другая дополнительная информация над конкретным человеком. Сами встречи будут более кинематографичными за счет обновлённой и доработанной камере. Аппаратура будет давать интересные ракурсы, а также предоставит "камеру из глаз судьи". Также качественная картинка ожидается в те моменты, когда игроки выходят на поле, готовятся к матчу в раздевалке и другие.

Официальная премьера EA Sports FC 24 запланирована на 29 сентября для персональных компьютеров, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / EA SPORTS FC