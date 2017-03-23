Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора "Телекинез"

Премьера фильма состоится 7 сентября.

В социальных сетях появился трейлер российского фильма ужасов "Телекинез". Лента расскажет историю о девочке, которая получила сверхъестественные способности. Действие картины развернется в Москве в 1977 году. По сюжету, группа ученых под руководством эксперта по телекинезу и гипнозу Игоря занимается исследованием паранормальных явлений. Советские специалисты работали в секретном научном комплексе, но в какой-то момент им пришлось столкнуть с неизвестной сущностью с разрушительной мощью. Вскоре после этого инцидента дочь Игоря по имени Анна неожиданно обнаруживает у себя способность двигать предметы на расстоянии. В актерском составе проекта заявлены Владислав Абашин, Ольга Погодина, Николай Добрынин и другие актеры. Постановщиком фильма выступил Константин Максимов, наиболее известный зрителям по историческому детективу "Легенда Феррари" и военной драме "Несокрушимый". Режиссер также написал сценарий фильма совместно с Ольгой Агеевой и Сергеем Агеевым, ранее работавшими над хоррором "Гости". Официальная премьера запланирована на 7 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры