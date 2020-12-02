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Riot Games представила новый геймплейный ролик файтинга Project L

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Создатели еще не определились с датой релиза игры.

Студия разработки Riot Games (League of Legends) представила в социальных сетях новый геймплей своего грядущего файтинга, который создаётся под кодовым названием Project L. В указанном ролике специалисты впервые продемонстрировали будущим игрокам  чемпиона Ясуо. Персонаж будет одним из играбельных бойцов. Кроме его навыков зрители увидели способности, которыми обладают Дариус, Экко и Ари. Все эти персонажи будут доступны в демоверсии Project L. Она будет доступна для посетителей выставки EVO 2023, которая проводится с 4 по 6 августа. Дополнительно авторы контента выложили и второй ролик, посвященный базовым приёмам и основам управления. В настоящее время у компьютерной игры нет официальной даты релиза.

Blizzard показала два посвящённых PvE-режиму "Вторжение" ролика из Overwatch 2.

Фото и видео: YouTube / Riot Games

Теги: project l, riot games, геймплей, компьютерная игра, трейлер, файтинг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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