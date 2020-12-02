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Blizzard показала два посвящённых PvE-режиму "Вторжение" ролика из Overwatch 2

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PvE-миссии появятся в шутере уже 10 августа.

Компания Blizzard показала два новых ролика из компьютерной игры Overwatch 2. Оба видео посвящены грядущему PvE-режиму под названием "Вторжение". В первом случае кадры представляют из себя небольшой трейлер с живыми актёрами, во втором - создатели проекта коротко вводят игроков в курс дела. Разработчики поясняют, с какими трудностями пользователям придется столкнуться в прохождении миссий.  В конце истории можно будет увидеть Раматтру, нового танка, а также основного антагониста текущей сюжетной линии. Лайв-экшен познакомит знакомит геймеров с новым персонажем: хакером Энигмой, которого сыграл рестлер Джон Сина. Известно, что PvE-миссии появятся в шутере уже 10 августа. Их стоимость оценивается минимум в 15 долларов. Напомним, что в рамках истории геймерам предстоит пройти цепочку из нескольких заданий, посвящённых борьбе Overwatch против террористической организации омников "Нулевой сектор". Первая миссия будет посвящена вторжению персонажей в Торонто.

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Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch

Теги: blizzard, overwatch 2, джн сина, компьютерная игра, рестлинг, трейлер, шутер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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