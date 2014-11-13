Вышел трейлер обновления "Словно лёгкий дождь без причины" для Genshin Impact

Проект стартует онлайн с 16 августа.

Разработчики видеоигры Genshin Impact выпустили в социальных сетях трейлер обновления 4.0 под названием "Словно лёгкий дождь без причины". Известно, что проект будет доступен для пользователей с 16 августа. Основной новинкой станет добавление водного региона Фонтейн. Вокруг этой локации разработчики построили новую механику погружения под воду для ведения исследований. Также в обновлении игроки увидят трех персонажей: Лини, Линетт и Фремине. Силы и возможности этих героев будут задействованы для схваток против боссов и в продолжения сюжетной линии с заданиями Архонтов Фонтейна. Также создатели Genshin Impact объявили о проведении офлайн выставки "Путешествие в мир безграничных приключений Тейвата: Фонтейн". В рамках мероприятия они продемонстририруют ряд неопубликованных рисунков и эскизов, а также процесс создания региона Фонтейн.

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Фото и видео: YouTube / Genshin Impact