Новый трейлер стратегии Last Train Home посвятили завязке сюжета

У игры пока что нет даты релиза.

Разработчики компьютерной игры Last Train Home представили в социальных сетях сюжетный трейлер проекта, вдохновлённой реальными событиями 1918 года в виде Восстания Чехословацкого корпуса. Известно, что ключевой задачей пользователя в данной тактической стратегии будет вернуть своих бойцов домой через территорию, которую терзают события Гражданской войны и холода Сибири. Известно, что солдаты будут передвигаться при помощи бронепоезда. Геймеру придется следить за состоянием солдат, тренировать их, отправлять их на боевые задания, а также подбирать экипировку, копить ресурсы и улучшать транспортное средство. В настоящее время у Last Train Home ет даже приблизительной даты официального релиза. Однако игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в стриминговом сервисе Steam.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic