Авторы Apex Legends показали геймплейный трейлер сезона "Воскрешение"

Игра выйдет в свет с 8 августа.

Авторы компьютерной игры Apex Legends поделились геймплейный трейлером сезона "Воскрешение". Проект стартует в широком доступе с восьмого августа. Ранее разработчики посвятили своей работе две серии мультфильма "Код убийства".В первом эпизоде авторы показывали Лайфлайн, Мэгги и Лобу, которые расследовали злобные планы Дуардо Сильвы. Во второй части сюжет был завязан вокруг Ревенанта. Теперь же разработчики раскрыли способности обновленного Ревенанта. В основном они будут завязаны на слежке за противниками, которую можно будет вести даже через препятствия.Уточняется, что пассивное расследование даст множество преимуществ пользователям, в то время как активный и ультимативный режим помогут нанести серьёзный ущерб врагам. Дополнительно в социальных сетях продемонстрирована и новая карта "Расколотая луна".

Кунг-фу Панда возвращается в четвертой части "Рыцаря дракона".

Фото и видео: YouTube / Apex Legends