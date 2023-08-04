Кунг-фу Панда возвращается в четвертой части "Рыцаря дракона"

Мультфильм выйдет 8 марта 2024 года.

В социальных сетях опубликован трейлер четвертой части "Кунг-фу панды". Известно, что создатели запланировали премьеру проекта на мировые экраны 8 марта 2024 года. Известно, что проект получил подзаголовок "Рыцарь дракона". В свежей части франшизы персонажу по имени По придется отправиться на территорию Великобритании, где он встретится с английским рыцарем.После этого тандем героев займется поисками волшебного оружия, которое может защитить планету от разрушения потусторонней армии. Авторы пояснили, что разработкой фильма занимается студия Dreamworks Animation, а распространением - Universal Pictures. Режиссёром выступил Майк Митчелл, а сорежиссёром — Стефани Ма Стайн. Роли озвучат Джек Блэк и певица Аквафина.

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Фото и видео: YouTube / Screen Culture