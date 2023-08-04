Disney показала свежий динамичный тизер сериала "Асока"

Проект выйдет в свет с 23 августа.

Компания Lucasfilm поделилась в социальных сетях свежим тизером сериала "Асока" (Ahsoka), первые два эпизода которого выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже в конце этого месяце - 23 августа. Авторы пояснили, что бывшую ученицу Энакина Скайуокера вновь сыграла Розарио Доусон, а компанию ей в актерском составе составили Ларс Миккельсен (исполнчет роль гранд-адмирала Трауна), Мэри Элизабет Уинстэд (Гера Синдулла), Рэй Стивенсон (Бэйлана Сколла), Наташа Лю Бордиццо (Сабин Врен) и другие. В телевизионном шоу также ожидается появление Хейдена Кристенсена, который повторит роль Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера. Авторы рассказали, что события истории развернутся после падения Империи. Основным героем станет бывший рыцарь-джедай по имени Асока Тано, которая расследует дело о некой угрозе галактике. Зрители увидят сразу несколько временных отрезков из жизни персонажа, хотя основная линия будет связана с взрослым этапом. Напомним, что после официального релиза первых двух эпизодов сериала последующие выпуски будут выходить раз в неделю. Восьмая и заключительная серия выйдет в свет 4 октября.

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Фото и видео: YouTube / Star Wars