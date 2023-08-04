Создатели Persona 5 Tactica выпустили красочный трейлер игры

Официальная премьера игры намечена на 17 ноября.

Компанич ATLUS опубликовала в социальных сетях свежий трейлер грядущей компьютерной игры под названием Persona 5 Tactica. Официальный релиз тайтла запланирован на 17 ноября 2023 года. Проект будет доступен для пользователей персональных компьютеров через онлайн-сервис Steam, а также на игровых консолях Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и 4. Известно, что события в пошаговой тактической RPG происходят во вселенной франшизы Persona. Сюжет будет крутиться вокруг призрачных воров, которые оказываются затянуты в потусторонний мир. Бойцам предстоит помочь местным революционерам победить тиранию и одолеть жутких легионеров.

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Фото и видео: YouTube / SEGA Asia(EN)