Авторы Payday 3 выпустили новый видеодневник про ограбления

Официальная премьера игры запланирована на 21 сентября.

Разработчики компьютерной игры Payday 3 выпустили новый видеодневник, в котором рассказали про работу с ограблениями, а также про некоторые доработанные и новые механики геймплея проекта. Авторы пояснили, что если охранник заметит героя в запретной зоне в рамках выполнения секретной миссии, то он заставит покинуть незваного гостя территорию, сопроводив его до выхода. При этом разработчики улучшили для игроков режим "стелс". Теперь даже без надевания специальной маски пользователь получит возможность взламывать камеры, красть карточки у охранников и совершать другие действия. Заложники в игре будут иметь большое значение во время обороны. В частности, спецназ не будет использовать дробовики и заменить газовые гранаты на "вспышки". Добавим, что в третьей части будет больше охранных систем и ловушек для грабителей. Однако и сама команда Payday будет обладать большим количеством гаджетов в качестве контрмеры. Создатели заметили, что спецназ станет более "общительным" между собой. Эта особенность может стать своеобразным предупреждением для игрока о появлении специальных юнитов. Официальная премьера игры запланирована на 21 сентября. Проект выйдет на персональных компьютеров, консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / Payday 3