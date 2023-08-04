В соцсетях появился трейлер нового фильма Вуди Аллена "Великая ирония"

В России фильм будет показан с 28 сентября.

Кинокомпания "Вольга" опубликовала в социальных сетях трейлер нового фильма режиссера Вуди Аллена "Великая ирония" (Coup de Chance). Известно, что в актерском составе заявлены Лу де Лааж, известный зрителям по таким проектам как "Черный ящик", "Путешественница во времени", "Жапплу", "Я дышу, а также Мельвиль Пупо, обладающий четырьмя номинациями на премию "Сезар". Также в ленте сыграют Нильс Шнайдер ("Воображаемая любовь", "Я убил свою маму", "Икар", "Куриоса" и Валери Лемерсье ("Маленький Николя", "Голос любви", "Монте-Карло", "Неувольняемый"). Официальная премьера фильма состоится в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского международного кинофестиваля, который запланирован с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Релиз картины на территории России состоится 28 сентября.

Сюжет истории будет основан на жизни парижан. Основным персонажем станет успешная, но несчастная в браке Фанни. В какой-то момент девушка сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Они вспоминают беззаботную юность в Нью-Йорке, после чего героиня решается на роман с обаятельным писателем, который потерял от неё голову еще во времена школьного обучения. Супруг Фанни начинает что-то подозревать, а затем невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой является сама жизнь.

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Фото и видео: предоставлено кинокомпанией "Вольга"