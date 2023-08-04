Вышел трейлер кроссовера Minecraft и "Черепашек-ниндзя"

Авторы игры рассказали о новшествах дополнения.

Mojang выпустила в социальных сетях трейлер стартовавшего в компьютерной игре Minecraft кроссовера с франшизой "Черепашки-ниндзя". Тематическое DLC позволит включить в проект знакомых зрителям мультсериала персонажей и "кубическую" версию Нью-Йорка. Пользователям предстоит защитить американский город от различных врагов. Авторы дополнения пояснили, что в игре появятся девять боссов-злодеев, а также 16 обликов для героев и 22 новых украшения. Геймеры смогут искать новые предметы. Добавлены определенные возможности для персонажей. В качестве примера приводится опция по кручению на панцирях и поедание пиццы. Напомним, что данный кроссовер не является первым, который приурочен скорому официальному релизу ленты "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром". Ранее тематический контент создатели добавляли в симулятор скейтера Session Skate. А компания Microsoft также разыграет уникальные геймпады для консоли Xbox с "запахом пиццы".

Вышел трейлер комедии The Kill Room с Умой Турман.

Фото и видео: YouTube / Minecraft