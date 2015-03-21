Вышел трейлер комедии The Kill Room с Умой Турман

Премьера фильма состоится 29 сентября.

Студия Shout! представила трейлер криминальной комедии The Kill Room. Режиссером проекта выступила Николь Паон.

Сюжет картины расскажет историю наемного убийцы, его босса и арт-дилера. Все трое окажутся втянуты в криминальную схему по отмыванию денег, которая случайно обернется успехом для наемника.

В главных ролях сыграли Ума Турман, Сэмюел Л. Джексон, Джо Манганьелло и Майя Хоук. Премьера фильма состоится 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что появился первый тизер-трейлер сериала "Черное облако".

Видео: YouTube / Shout! Studio