  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:47
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии The Kill Room с Умой Турман

0 0

Премьера фильма состоится 29 сентября.

Студия Shout! представила трейлер криминальной комедии The Kill Room. Режиссером проекта выступила Николь Паон.

Сюжет картины расскажет историю наемного убийцы, его босса и арт-дилера. Все трое окажутся втянуты в криминальную схему по отмыванию денег, которая случайно обернется успехом для наемника.

В главных ролях сыграли Ума Турман, Сэмюел Л. Джексон, Джо Манганьелло и Майя Хоук. Премьера фильма состоится 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что появился первый тизер-трейлер сериала "Черное облако".

Видео: YouTube / Shout! Studio

Теги: the kill room, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии