Появился первый тизер-трейлер сериала "Черное облако"

Сериал выйдет в свет осенью текущего года.

В социальных сетях опубликован трейлер нового многосерийного мистического триллера "Чёрное облако" от режиссёра Карена Оганесяна ("Игра на выживание"). Сюжет расскажет зрителям историю девушки по имени Оля, которая детально представляет мучительную смерть каждого, кто ее раздражает. Обо всех своих "врагах" героиня рассказывает своему психологу. На этих сеансах Оля пытается выпустить злобу на окружающих людей. Однако в какой-то момент все близкие Оли неожиданно погибают один за одним. Тогда девушка решает разобраться в ситуации и найти того, что таким образом хочет ей "помочь". В актерском составе заявлены Мария Мацель, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Евгений Гришковец, Виктория Толстоганова, Ангелина Пахомова, Павел Чернышев, Алексей Розин и Светлана Камынина. Автором сценария и шоураннером ленты выступила Ларья Грацевич ("Интерны", "Измены", "Холоп"). Официальный релиз сериала запланирован на осень 2023 года. Шоу выйдет на платформе стримингового сервиса Okko.

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko