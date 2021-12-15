Вышел новый трейлер "Повелителя ветра" о путешествии Фёдора Конюхова

Картина выйдет в прокат с 5 октября.

Российская кинокомпания "Централ Партнершип" представила в социальных сетях свежий трейлер приключенческой драмы "Повелитель ветра" о путешественнике Фёдоре Конюхове. Главную в картине в ленте исполнил Фёдор Бондарчук ("9 рота"), а постановкой занимался Игорь Волошин ("Скорый "Москва-Россия"", "Олимпиус Инферно"). Сюжет будет основан на истории того, как главный герой совершил свое кругосветное путешествие на воздушном шаре. Весь маршрут ему удалось пролететь за 14 дней 4 часа и 20 минут. Этим поступком мужчина совершил мировой рекорд. В актерском составе проекта задействованы Анна Михалкова ("Давай разведёмся!"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"), Андрей Бурковский ("Медиатор"), Даниил Воробьев ("Гром: Трудное детство"). Официальная премьера фильма запланирована на 5 октября.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership