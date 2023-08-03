Вышел трейлер комедийного хоррора "Slotherhouse" про ленивца-маньяка

"Slotherhouse" выйдет в свет на территории США с 30 августа.

Американская кинопрокатная компания Gravitas Ventures опубликовала в социальных сетях официальный трейлер комедийного хоррора "Slotherhouse" ("Дом ленивца"). Проект создатели посвятили ленивцу, который вышел из леса и стал серийным убийцей. В ролике говорится о том, что зверь не только приспособился нападать на людей, но также и уживается в человеческом обществе. В частности, он теперь может скроллить соцсети, притворяться милым питомцем и мыться в душевой кабине. Синопсис к картине уточняет, что по сюжету ученица старшей школы Эмили решает забрать ленивца к себе домой. Однако после этого начинают один за другим появляться тела погибших людей. В результате героиня вместе со своими подругами понимает, что за этим стоит новый друг из леса.

Сможет ли Эмили и ее подруги спастись из дома? Или этот смертоносный ленивец с тремя острыми как бритва когтями слишком быстр для них? оаписание картины

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Фото и видео: YouTube / Gravitas FREE MOVIES