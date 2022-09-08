"Дворец" Романа Полански с Александром Петровым получил первый трейлер

Фильм выйдет в России с 23 ноября.

В социальных сетях появился трейлер чёрной комедии "Дворец" (The Palace), режиссером которого выступил Роман Полански. Специалист известен зрителям по работе над такими проектами как "Пианист" и "Горькая луна". События истории в "Дворце"происходят в роскошном отеле Швейцарии за одни сутки до 2000 года. Сюжет охватит 24 часа перед началом нового тысячелетия. Речь пойдет о жизнях его постояльцев, а также местных сотрудников. В актерском составе заявлены такие актеры как Микки Рурк, Джон Клиз, Жоакин де Алмейда, Фанни Ардан и российс кий представитель Александр Петров. Официальная премьера ленты в России запланирована на 23 ноября.

Вышел улучшенный трейлер нового хоррора, который выглядит, как смесь Silent Hill и Resident Evil.

Фото и видео: YouTube / 01Distribution