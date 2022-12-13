Свежий трейлер Genshin Impact посвятили дендро-герою Кавеху

Авторы показали геймплей с четырехзвездочным персонажем.

Авторы новой компьютерной игры Genshin Impact опубликовали в социальных сетях новый ролик, посвящённый четырехзвездочному персонажу Кавеху. Речь идет о дендро-герое и, по совместительству, архитектору дворца Алькасар-сарай. Молодой человек по задумке создателей с отличием окончил даршан Кшахревар Академии Сумеру. Он становится доступным для выбора персонажем с обновления 3.6, официальный выход которого состоялся 12 апреля.

Создание чертежей, моделирование, совершенствование проектов… Это самая изнурительная работа для ума и духа архитектора. Но именно в этом Кавех находит редкие часы покоя, забывая обо всех невзгодах. авторы игра

Напомним, что со 2 по 23 мая, пройдут новые события Молитв, во время которых для пользователей увеличиваются шансы на получения персонажей.

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Фото и видео: YouTube / Genshin Impact