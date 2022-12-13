  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:09
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Авторы Layers of Fear показали трейлер с возможностями движка Unreal Engine 5

0 0

Релиз игры состоится в июне 2023 года.

Создвтели новой компьютерной игры Layers of Fear (2023) показали возможности своего проекта, который создается на движке Unreal Engine 5. Разработчики из компании Bloober Team продемонстрировали видео в социальных сетях. По мнению авторов, графику в нем можно назвать фотореалистичной, а качество освещения и отражений, реализованных посредством трассировки лучей, впечатляющей. Известно, что версия, которая будет доступна пользователчм на персональнвх компьютерах, будет поддерживать апскейлеры от компаний NVIDIA и Intel. Официальный релиз игры намечен также на консолях PS5 и Xbox Series. Известно, что выход проекта в свет намечен на июнь текущего года, однако точно даты все еще нет.

Вышел первый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

Фото и видео: YouTube / Bloober Team

Теги: layers of fear, unreal engine 5, компьютрная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии