"Молдовагаз" вовремя оплатит "Газпрому" поставки газ в феврале

Газораспределительная компания "Молдовагаз" вовремя оплатит "Газпрому" поставки за энергетические ресурсы в феврале 2022 года. Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал вице-премьер республики Андрей Спыну. Днем ранее глава правления предприятия Вадим Чебан уточнил, что фирма ничего не должна российскому поставщику газа за январские поставки. До 20 февраля Кишинев перечислит "Газпрому" $51,1 млн за 50% потребления газа во втором месяце года.
Могу вам сказать, что нет предпосылок, что они не сумеют оплатить за февраль.
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии
Напомним, что Молдавия и "Газпром" в октябре 2021 продлили на пять лет контракт по поставкам газа. В ноябре 2021 года тарифы для потребителей республики повысились в 2,4 раза. Стоимость газа из РФ составила 450 долларов за каждую тысячу кубометров. В январе показатель составил уже $647.
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Фото и видео: Facebook / Andrei Spînu
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