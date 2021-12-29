Байден: Запад в случае агрессии против Украины остановит "Северный поток - 2"

В США вновь напомнили о санкциях против РФ.

Американский президент Джо Байден заявил, что Запад в случае агрессии против Украины остановит работу российского газового проекта "Северный поток - 2". Соответствующее заявление глава государства сделал в специальном обращении в Белом доме. По словам политика, США и союзники готовы ввести против Москвы экономические ограничения по экспортному контролю и финансам. По мнению Байдена, Вашингтон способен объединить друг с другом весь мир ради введения против РФ новых санкций. Под мощным давлением в этом случае окажутся крупнейшие и наиболее значимые российские финансовые институты и ключевые области промышленности.

И что касается "Северного потока - 2", по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет. Джо Байден, президент США

В Вашингтоне подчеркнули, что при таком развитии событий (военном вторжении РФ на Украину) страны Запада создадут в отношении Москвы долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность государства. Байден не исключил того, что санкционное давление скажется и на самих США, так как приведут к росту стоимости на энергетические ресурсы и топливо. Сейчас Белый дом пытается противостоять росту цен за счет координации с поставщиками и потребителями энергии.

Байден обратился к россиянам со словами "вы не наши враги".

Фото и видео: Белый дом

