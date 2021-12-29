"Молдовагаз" погасил долг перед "Газпромом"

В Молдавии был введен режим ЧП на 60 дней.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило долг перед "Газпромом". Произошло это после того, как компания уведомила о возможном прекращении поставок газа, сообщает пресс-служба "Молдовагаза".

Долг был погашен за поставленный газ в первой половине января 2022 года. Сумма долга составила 34 млн долларов.

Это последний транш из $63 млн, которые должны были быть оплачены за этот период, - сообщила компания.

Председатель правления "Молдовагаз" поблагодарил правительство Молдавии за финансовую поддержку.

Напомним, что в Молдавии в четверг, 20 января, ввели режим ЧП после того, как "Газпром" уведомил о приостановке подачи газа с 21 января из-за невыполнения финансовых обязательство молдавской стороной.

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