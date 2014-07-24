Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом

Глава кабмина РФ считает президента своим наставником.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что к Владимиру Путину всегда можно обратиться за советом и поддержкой. Об этом спикер онлайн-марафона "Новое знание" рассказал участникам мероприятия. Чиновник назвал президента РФ своим наставником. По мнению выступающего, он серьезно относится к вопросу наставничества, так как его важная часть любого руководителя.

Я уже говорил, что главный наставник для меня — это президент России Путин Владимир Владимирович. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин вспомнил, что на всех этапах карьеры имел наставников: сначала эту роль выполняли школьные учителя, среди которых глава кабмина РФ выделил преподавателей по математике и литературе.

Мишустин рассказал о самолете МС-21.

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