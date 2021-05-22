Мишустин рассказал о самолете МС-21

Глава кабмина РФ оценил уникальные характеристики нового российского самолета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о МС-21. По мнению чиновника, в ближайшее время конкурентов у данного воздушного борта не будет. Сейчас самолет проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров. Об этом спикер сообщил участникам онлайн-марафона "Новое знание", проводимого в Москве. Руководитель кабмина рассказал, что СССР считался одним из лидеров в сфере самолетостроения, но после его распада отрасль коснулся кризис.

В начале 2000-х годов началось возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 - наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что МС-21 представляет из себя ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Свой первый полет он совершил в 2017 году. Лайнер предположительно появится у "Аэрофлота". Особое крыло разрабатывалось и изготавливалось на территории РФ местными конструкторами. Инженеры внедрили технологию вакуумной инфузии. Сейчас эта технология запатентована. Мишустин оценил также большой фюзеляж самолета, позволяющий обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров.

Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку.

Видео: Российское общество Знание