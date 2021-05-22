Мишустин оценил влияние России на развитие человечества

Глава кабмина оценил уровень образования в стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин оценил влияние РФ на развитие человечества. По мнению спикера, наше государство всегда было "кузницей кадров" во всех областях. Глава кабмина напомнил, что русские фамилии известны во всем мире. До сих пор существуют именитые ученые и специалисты, представляющие РФ на передовых рубежах технологий и науки. Такое заявление чиновник сделал в рамках онлайн-марафона "Новое знание".

Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, конечно же Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина напомнил участникам мероприятия о том, что отечественная школа смогла пережить непростые времена в 90-е годы. Тогда молодежь отдавала предпочтение работе и получению большего заработка, а не образованию. В связи с этим многие российские специалисты уехали за границу в "поисках лучшей жизни". Сейчас Москва возвращает в страну профессионалов.

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России.

Видео: Российское общество Знание