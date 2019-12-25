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Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России
Сегодня, 13:11
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lesjasap

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России

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Глава кабмина РФ оценил препарат "Спутник V".

Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России. Об этом глава правительства рассказал участникам онлайн-марафона "Новое знание". Премьер-министр напомнил, что разработка НИЦ имени Гамалеи зарегистрирована почти в 70 странах, доказав свою безопасность и эффективность. Спикер назвал этот препарат для профилактики коронавируса одним из лучших и востребованных в мире.

Это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям, профессионализму и настойчивости российских ученых, враче. Все они в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, незамедлительно включились в борьбу.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия, что жители РФ могут бесплатно сделать прививку от коронавируса. Он призвал сограждан подойти к этому вопросу серьезно и пройти вакцинацию.

Путин: локализация производства в Армении и Киргизии вакцины РФ от ковида рассматривается.


 

Теги: михаил мишустин, новое знание, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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