Глава кабмина неоднозначно относится к удаленке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку. Об этом спикер подискутировал во время выступления на онлайн-марафоне "Новое знание" в Москве. По словам чиновника, на данный момент власти не собираются переводить учеников не постоянную удаленку.

Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина уточнил, что в первую очередь государство интересовала безопасность и здоровье преподавательского состава школ и учащихся. При этом чиновники понимали, что удаленная форма обучения не заменит детям живого общения. Сейчас дискуссии о дистанционке не идет из-за улучшения эпидемиологической обстановки по стране.

Мишустин оценил влияние России на развитие человечества.

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