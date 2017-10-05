"Миннесота" уступила "Далласу", Капризов забросил шайбу

Форвард набрал девять очков в нынешнем сезоне.

"Миннесота" проиграла "Далласу" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря хозяев в третьем периоде встречи. Гости отыграли две шайбы, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Однако "Даллас" смог удержать победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 4 матча и набрал 9 (4+5) очков. Россиянин делит первое место в гонке бомбардиров с Джеком Айкелом из "Вегаса".

Ранее мы сообщали, что дубль Михеева принес "Чикаго" победу над "Ютой".

Видео: YouTube / SPORTSNET