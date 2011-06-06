Дубль Михеева принес "Чикаго" победу над "Ютой"

"Чикаго" одолел "Юту" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. "Чикаго" добился первой победы в чемпионате после трех поражений на старте.
В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел четыре матча и набрал два очка.
