Дубль Михеева принес "Чикаго" победу над "Ютой"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Чикаго" одолел "Юту" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. "Чикаго" добился первой победы в чемпионате после трех поражений на старте.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел четыре матча и набрал два очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET