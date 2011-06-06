Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес"

Форвард набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" добилась победы над "Лос-Анджелесом" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии буллитов хозяева добились победы - 1:0.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 3 матча и набрал 7 (3+4) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET