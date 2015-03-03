"Миннесота" проиграла "Торонто", несмотря на гол и передачу Капризова

Игра завершилась со счетом 4:3.

"МиннесотаУайлд" проиграла "Торонто Мейпл Лифс", несмотря на гол и передачу российского нападающего Кирилла Капризова. Матч зпроводился на домашней арене в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны команды победителей голы реализовали в ворота оппонентов на 4, 13, 31 и 54 минутах спортсмены Митч Марнер, Зак Астон-Риз, Калле Ярнкрок и Вильям Нюландер. Со стороны хозяев арены отличились на 13, 23 и 57 минутах форвард из России Кирилл Капризов, Мэттью Болди и Матс Цуккарелло. Также Капризов запомнился зрителям в этом матче результативной передачей. Этот результат позволил хоккеисту стать первым от "Миннесоты", который оформил за свой клуб три результативные серии из восьми матчей подряд. Две предыдущие серии были проведены прошлом сезоне турнира. В общей сложности на счету 25-летнего форварда в 20 матчах нынешнего сезона записано 12 шайб и 12 результативных передач.

В настоящее время "Миннесота" с 20 очками за 20 проведенных игр располагается на пятой позиции в списке Центрального дивизиона. "Торонто" с 29 очками по итогам 22 встреч в текущем сезоне НХЛ, находится на втором месте в рейтинге Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET