"Миннесота" одолела "Сиэтл", Капризов отдал две голевые передачи

Хоккеист набрал 51 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Сиэтл" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Клаймэт Пледж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевыми передачами на Райана Хартмана и Матса Цуккарелло. Второй забросил победную шайбу в овертайме. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 60 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 45 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на 11-м месте в общем зачете бомбардирской гонки.

Видео: YouTube / SPORTSNET