Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"

"Питтсбург" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. "Питтсбург" одержал шестую подряд победу и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 51 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 голевую передачу. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORSNET