Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Оттаву"

Защитник набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одержала победу над "Оттавой" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Лоусона Круза, забросившего первую шайбу в ворота гостей. "Юта" идет на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 45 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 44 матча, забросил шесть шайб и отдал 24 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в регулярном чемпионате.

