"Миннесота" обыграла "Вегас", Капризов отметился голевой передачей

Форвард набрал 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Вегасом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брока Фэйбера, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 54 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 40 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 24 голевые передачи. Россиянин идет на девятом месте в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева не помогла "Юте" уйти от поражения в игре с "Нэшвиллом".

