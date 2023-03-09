Шайба Сергачева не помогла "Юте" уйти от поражения в игре с "Нэшвиллом"

Защитник набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" уступила "Нэшвиллу" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря гостей во втором периоде встречи. "Юта" трижды вела в счете, но в итоге потерпела второе подряд поражение. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 40 матчей, забросил пять шайб и отдал 21 голевую передачу. Россиянин замыкает топ-5 игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORTSNET