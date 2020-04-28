"Милуоки" впервые за 50 лет стал чемпионом НБА

В финальной серии плей-офф НБА команда обошла "Финикс Санз".

"Милуоки Бакс" впервые за 50 лет стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках шестой игры финала плей-офф турнира он на домашнем поле обошел спортсменов из "Финикс Санз". Матч завершился с результатом 105:98. Таким образом финальная серия до четырех побед завершилась с итогом 4-2.

Напомним, что для клуба "Милуоки" победа - вторая за историю. Впервые титул НБА баскетболисты получали в 1971 году. В общей сложности команда выступает в турнире с 1968 года, а в финале играет третий раз (в 1971, 1974 и 2021 годах). Также "Милуоки" становился лидером регулярного чемпионата сезона 2018-2019 годов, 2019-2020 годов.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в рейтинге Восточной конференции. В плей-офф команда обыграла сначала "Майами" (счет 4-0), "Бруклин" (результат 4-3) и "Атланту" (итог 4-2).

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Видео: Twitter / @NBA

