  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:21
109
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Девять человек было ранено во время празднования чемпионства клуба НБА "Денвер"

0 0

СМИ: нападавший пострадал, он успел нанести ранения девятерым гражданам США.

Неизвестный преступник открыл стрельбу во время празднования болельщиками на улицах американского города Денвера в штате Колорадо  чемпионства местной команды из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В местных изданиях сообщили о том, что в результате инцидента пострадали девять человек пострадали. Информацию подтвердили представители телеканала  CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В полиции заметили, что в настоящее время три пациента остаются в критическом состоянии, а жизни остальных шести раненых ничего не угрожает. Уточняется,что пострадал также и сам нападавший. Сейчас он взят под стражу. Официальный представитель полиции города Денвера Даг Шепман отметил, что огонь был открыт примерно через три с половиной часа после победной игры "Денвера" в месте наибольшего скопления фанатов команды.

"Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денвер, нба, стрельба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии