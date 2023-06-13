Девять человек было ранено во время празднования чемпионства клуба НБА "Денвер"

СМИ: нападавший пострадал, он успел нанести ранения девятерым гражданам США.

Неизвестный преступник открыл стрельбу во время празднования болельщиками на улицах американского города Денвера в штате Колорадо чемпионства местной команды из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В местных изданиях сообщили о том, что в результате инцидента пострадали девять человек пострадали. Информацию подтвердили представители телеканала CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В полиции заметили, что в настоящее время три пациента остаются в критическом состоянии, а жизни остальных шести раненых ничего не угрожает. Уточняется,что пострадал также и сам нападавший. Сейчас он взят под стражу. Официальный представитель полиции города Денвера Даг Шепман отметил, что огонь был открыт примерно через три с половиной часа после победной игры "Денвера" в месте наибольшего скопления фанатов команды.

"Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости