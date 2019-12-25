Бывший игрок НБА Ноа Вонле заключил контракт с "Зенитом"

Баскетбольный Зенит усилил состав американским форвардом.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" сообщил о заключении соглашения с американским игроком Ноа Вонле. Информация о подписании контракта 20 ноября появилась в telegram-канале команды. Соглашение действует до окончания сезона 2025/26.

Вонле, которому в августе исполнилось "30 лет", способен закрывать позиции центрового и тяжелого форварда.

Его профессиональная карьера началась после драфта НБА 2014 года, где спортсмен был выбран под девятым номером.

За восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации он провел "362 игры", набирая в среднем "4,7 очка" и делая "4,9 подбора" за матч при игровом времени около 16 минут. За годы выступлений он сменил ряд клубов, включая "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Йорк Никс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс" и "Бостон Селтикс".

Кроме того, Вонле имеет опыт выступления за пределами США. Игрок провел сезон в составе китайской команды "Шанхай Шаркс", после чего продолжил карьеру в международных клубных лигах.

Фото: БК Зенит