Джимми Дор считает, что СВО закончится на условиях России.

Крым и новые территории (Запорожкая и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики) останутся российскими после окончания регионального конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире собственного шоу на YouTube. Иностранный журналист добавил, что страны коллективного Запада упустили шанс на прекращение кризиса, пока ситуация еще была выгодна для украинского государства и их самих. В результате они лишились не только большой денежной суммы, но также и сделали так, чтобы территория бывшей советской республики стала меньше. Энтони Дор напомнил, что конфликт обошелся властям страны в несколько сотен миллиардов долларов.

Теперь им приходится умолять Россию прекратить сражение. Вместо того, чтобы закончить, когда Россия была готова, теперь конфликт закончится именно так, как мы говорили. Он закончится на условиях России. И Россия сохранит Крым, Донбасс, 20 процентов территории, которую хотела освободить, и сохранит прямой выход к морю. Джимми Дор, ведущий

"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show