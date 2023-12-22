Патрик Дютартр объяснил, что в Европе недостаточно ракет для собственной защиты.

В европейском регионе не хватает зенитных ракет для того, чтобы помогать армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделал местный генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр в эфире телеканала LCI. Иностранный специалист пояснил прессе, что жители региона не занимались развитием собственных систем противовоздушной обороны из-за долгого мира, длившегося после завершения холодной войны. Эксперт заметил, что В НАТО были уверены в том, что у них не осталось соперников и излишне полагались на собственное ядерное оружие.

С российской стороны было много атак с использованием ракет и дронов, их нужно перехватывать с помощью ПВО. Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО. Патрик Дютартр, экс-генерал ВВС Франции

Патрик Дютартр заметил, что в текущий момент западных ракет класса "земля — воздух" недостаточно не только для отправки их на Украину, но и для защиты всего европейского региона и территории Североатлантического военного альянса.

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Фото и видео: YouTube / LCI