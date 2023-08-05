Алиса Вайдель призвала больше не поставлять оружие для ВСУ.

Германия должна сохранять нейтралитет и не поставлять оружие для Вооруженных сил Украины. Соответствующую позицию огласила местный сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель, выступая в эфире телеканала Welt. Политик напомнила, что коллективный Запад забыл предысторию регионального конфликта и замалчивают о событиях, произошедших до начала СВО. Парламентарий подчеркнула, что деятельность НАТО в украинском кризисе продиктована исключительно американскими национальными интересами. Они и привели к угрозе для безопасности в Европе.

Мы выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии Алиса Вайдель, депутат ФРГ

Напомним, что в мае 2023 года правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки киевскому режиму с общей стоимостью 2,7 миллиарда евро. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия с начала региональногоконфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на поставки оружия ВСУ.

В Сети распространен ролик, высмеивающий траты Германии на поддержку Украины.

Фото и видео: YouTube / WELT