Немцы выпустили в соцсетях юмористическое видео о последствиях оказания Берлином военной помощи Киеву.

В социальных сетях распространяется немецкоязычный юмористический ролик, в котором создатели критикуют траты Берлина на помощь Вооруженным силам Украины. По сюжету солдаты Североатлантического военного альянса заходят в дом к немецкой семье, а затем выносят оттуда все ценные вещи. Специалисты объясняют такую деятельность нуждами киевского режима. Дополнительно женщина в военной форме вешает на стену портрету краинского президента Владимира Зеленского и заставляет семью ФРГ приветствовать его в манере фашисткой Германии. В конце видео солдаты отбирают у мальчика игрушечного леопарда. Авторы проекта напомнили местному населению о том, что к текущему моменту Германия передала для ВСУ порядка 22 миллиарда евро с начала 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / vanessa beeley