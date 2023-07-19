МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

Полиция поймала подозреваемых в вымогательстве через соцсети.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей города Москвы, которые подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД России. По предварительным сведениям, фигуранты расследования смогли организовать работу популярных Telegram-каналов. Однако под видом информационных и новостных сообщений там распространялись данные, которые порочили деловую репутацию и честь компаний и физических лиц. За удаление постов и отказ от дальнейшего распространения сведений авторы ТГ-каналов просили у пострадавших крупные денежные суммы. Далее средства переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки. Оперативники проведи обыски по местам жительства злоумышленников. Были изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности, а также документы, наличные деньги и другие предметы, которые могут служить доказательствами обвинения. В настоящее время следственным управлением по российской столице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении фигурантов расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД России