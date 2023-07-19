Петербургская полиция уличила администратора ночного клуба в схеме обмана с консуматоршами

Суд избрал 21-летней девушке меру пресечения в виде запрета определённых действий. Кроме того, бармен клуба и 3 работницы, которые помогали администратору, допрошены и отпущены под обязательство о явке в качестве свидетелей. Деятельность ночного клуба приостановили на время следствия.

Правоохранители Петербурга раскрыли схему обмана клиентов одного из городских ночных клубов: жертвами мошенничества стали трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В полицию Центрального района Северной столицы обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Вологды. По словам заявителя, вечером он с сестрой зашёл отдохнуть в ночной клуб на улице Ломоносова. На следующее утро они обнаружили, что после посещения заведения с их карт списалось более 65 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Также полицейские смогли установить других потерпевших, посещавших указанный ночной клуб. В частности, в ночь 1 июня 37-летний главный инженер одного из проектных институтов лишился более 118 тыс. рублей, проведя время с двумя малознакомыми девушками, которые и привели его в бар на улице Ломоносова. По предварительным данным, мужчина оплатил один из заказов дважды, так как официантка убедила его, что транзакция не прошла через переносной терминал оплаты. Такая же ситуация произошла в ночь на 2 июня с 33-летним жителем подмосковной Коломны. Через 2 часа времяпрепровождения в клубе с незнакомками с его счёта списались 98 тыс. рублей. По данным фактам также были возбуждены уголовные дела.

После проведения оперативных мероприятий мошенническая схема была вскрыта: по версии оперативников, противоправной деятельностью руководила 21-летняя жительница Мурино, которая работает администратором в данном заведении. Для поиска жертв использовала трёх знакомых девушек, которые завлекали мужчин в бар.

В рамках уголовных дел из клуба были изъяты электронные носители информации и финансовая документация. Администратор заведения задержана в качестве подозреваемой. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Кроме того, бармен клуба и 3 девушки, которые помогали администратору, допрошены и отпущены под обязательство о явке в качестве свидетелей. Деятельность ночного клуба приостановили на время следствия.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали в Ленобласти отца и сына с применением табельного оружия.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти